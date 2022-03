नित्कृष्ट विकासकामांची चौकशी व्हावी

मालेगाव । प्रतिनिधी | Malegaon

मोसम-गिरणा चौपाटी (Mosam-Girna Chowpatty), डी.के. चौक उद्यान, सोयगाव नववसाहत भागासह संपुर्ण शहरातील रस्ते (road), गटारी (Gutters) आदी कोट्यवधींची झालेली विकासकामे अत्यंत नित्कृष्ट दर्जाची (The development work is of poor quality) झाली आहे. शहरात विकासाचा डांगोरा हा फक्त स्वत:च्या स्वार्थासाठी पिटला जात आहे.