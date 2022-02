हुक्का पार्लरवर पोलीसांची धाड

नाशिक | प्रतिनिधी Nashik

पोलीस अधीक्षक सचिन पाटील ( Superintendent of Police Sachin Patil ) यांच्या पथकाने त्यांची शिवारात दोन हुक्का पार्लरवर धाड (Raid on two hookah parlors) मारत मुद्देमालासह संशयितांना अटक केली.