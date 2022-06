पोलिसांची आज सायकल रॅली

नाशिकरोड । प्रतिनिधी Nashikroad

जागतिक अंमली पदार्थविरोधीदिन (World Anti-Drug Day) रविवारी (दि.26) साजरा होत आहे. अंमली पदार्थांचे घातक परिणाम समाजाला ठाऊक व्हावेत, समाजात जनजागृती व्हावी, यासाठी 26 जूनला सकाळी पावणेसहा वाजता सायकल रॅली ( Cycle Rally )काढण्यात येणार असल्याची माहिती पोलीस आयुक्त कार्यालयाने (Office of the Commissioner of Police) दिली. पोलीस आयुक्त कार्यालय आणि नाशिक सायकलिस्ट फाऊंडेशन ( Nashik Cyclist Foundation )यांच्या संयुक्त विद्यमाने हा उपक्रम आयोजित करण्यात आला आहे.