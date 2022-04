नाशिक । प्रतिनिधी Nashik

शहरातील टीम पॉईंट ब्रेक अ‍ॅडव्हेंचरचे (Team Point Break Adventure ) ऐतिहासिक रामशेज किल्ल्यावर ( historic Ramshej fort ) जाण्यासाठी पश्चिम दिशेला आणखी एक मार्ग शोधला आहे(A way has been found ). रामशेजवर जाण्यासाठी आशेवाडी या गावातून पारंपरिक मार्ग आहे. तसेच गावाच्या उत्तरेला दुसरा मार्ग आहे.परंतु,या व्यतिरिक्तही आणखीन एक मार्ग पश्चिमेला असल्याचे दुर्गसंवर्धकांनी सांगितले.