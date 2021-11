कुसुमाग्रजनगरीत आरोग्य पथकांचे नियोजन

नाशिक । वैभव कातकाडे Nashik

अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाच्या 94th All India Marathi Literary Convention निमित्ताने रसिकांची गर्दी होणार आहे. सभामंडपात साधारणपणे सात ते आठ हजार रसिक एकाच वेळी कार्यक्रमांचा आनंद घेणार आहेत. करोना विषाणूचा प्रादुर्भाव कमी होत असला तरी सतर्क राहणे आवश्यक असणार आहे. यासाठी शासनाने नेमून दिलेली मास्क वापरणे uses of Masks, सुरक्षित अंतर ठेवणे Social Distancing आणि लक्षणे आढळल्यास तपासणी Health Checkup करणे या त्रिसूत्रीचा वापर या संमेलन नगरीत करण्यात येणार आहे.