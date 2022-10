कुपोषण निर्मूलनासाठी योजना

जिल्हाधिकारी कार्यालयातील (Collector Office) नियोजन भवन येथे जिल्हा परिषदेचा महिला व बालकल्याण विभाग (Department of Women and Child Welfare) व आयआयटी मुंबई (IIT Mumbai) यांच्या वतीने शुक्रवारी (दि.14) तालुका आरोग्य अधिकारी, अंगणवाडी पर्यवेक्षिका यांची एकदिवसीय कार्यशाळा घेण्यात आली. त्यावेळी त्यांनी ही माहिती दिली. यावेळी आयआयटी मुंबई येथील प्रा.डॉ रूपल दलाल, प्रा.डॉ.कानन, महिला व बालकल्याण विभागाचे जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी दीपक चाटे (Deepak Chate, District Program Officer of Women and Child Welfare Department), जिल्हा माता व बालसंगोपन अधिकारी डॉ.हर्षल नेहते उपस्थित होते.