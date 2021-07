जिल्ह्यातील ऑक्सिजन साठ्यांचे नियोजन करा

नाशिक | Nashik

संभाव्य तिसर्‍या लाटेची (Corona Third Wave) शक्यता, तसेच डेल्टा प्लस (Delta Plus), लॅम्बडा यासारखे कोरोनाचे नवे व्हेरीयंटचे (Corona New Veriant) संक्रमण लक्षात घेता करोना नियंत्रणाच्या उपाययोजनांसह उद्योगधंदे (District Industry) सुरू राहण्यासाठी ऑक्सिजन साठ्याचे नियोजन करण्याचे आदेश पालकमंत्री छगन भुजबळ (Minister Chhagan Bhujbal) यांनी दिलेे.