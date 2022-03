पिंपळगावची सुवर्णपदकाची परंपरा कायम

पिंपळगाव बसवंत । प्रतिनिधी | Pimpalgaon Basavant

अखिल भारतीय आंतरविद्यापीठ (All India Inter-University) नौकानयन (कॅनोईंग व कयाकिंग) स्पर्धेत पिंपळगाव बसवंत (Pimpalgaon Basavant) येथील स्पर्धेत 2 सुवर्ण व 1 रौप्य पदक (Silver medal) पटकावून आपली सुवर्ण पदकांची परंपरा (Tradition of gold medals) कायम ठेवताना पुणे विद्यापीठाला (University of Pune) कॅनोईंग (Canoeing) प्रकारात उपविजेतेपद मिळवून दिले.