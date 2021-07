नाशकात उद्यापासून पीसीव्ही लसीकरणाला सुरुवात

नाशिक | Nashik

लहान मुलांमध्ये बॅक्टेरियल न्यूमोनियाचा धोका (Risk of bacterial pneumonia) अधिक असतो. त्यामुळे चिमुकल्यांना जीव देखील गमवावा लागू शकतो. या प्रकारे होणारे बालमृत्यू रोखण्यासाठी आता न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट लसीचा (Pneumococcal conjugate vaccine) सार्वत्रिक नियमित लसीकरण मोहिमेत समावेश (Involved in vaccination campaign) करण्यात आला आहे.