पंचवटी एक्स्प्रेसमध्ये प्रवाशांचे हाल

नाशिकरोड । प्रतिनिधी Nashikroad

गेल्या काही दिवसांपासून पंचवटी एक्स्प्रेसमध्ये ( Panchavati Express )नाशिकचे नोकरदार, व्यावसायिक, विद्यार्थी, पासधारकांना जागाच मिळत नाही. काल तर गर्दीचा उच्चांक झाल्याने ( height of the crowd in Panchavati Express ) पाय ठेवायलाही जागा नव्हती. जागा मिळाली तर हालचालीस वाव नव्हता. जागेवरून हाणामारी झाली. तिकीट काढून, पास असूनही लाचारी वाट्याला आल्याने नाशिककरांच्या संतापाचा उद्रेक झाला.