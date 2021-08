...अन्यथा रात्री आठपर्यंत हॉटेल्स सुरु ठेवू; नाशिकच्या हॉटेल व्यावसायिकांचा मुख्यमंत्र्यांना अल्टीमेटम

निवेदनात म्हटल्यानुसार, मुळात रेस्टॉरंट हा व्यवसाय सायंकाळच्या वेळेवर अवलंबून असणारा व्यवसाय आहे. मात्र, दुपारी ४ वाजेनंतर मुक्तपणे व्यवसाय करण्यास मुभा मिळालेली नाही. भाडे (Rent of the Hotel) , माणसांचा पगार(Salary of workers), लाईट बिल (Light Bill) आदी खर्च असल्याने रेस्टॉरंट व्यावसायिक मोठ्या आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत.

त्यामुळे स्वतःचा उदरनिर्वाह करणे देखील जिकरीचे झाले आहे. कोव्हिडच्या नियमाचे पालन करण्यास तयार असल्याने आमच्या व्यवसाय करण्याच्या वेळेविषयी घेलेल्या निर्णयावर पुनर्विचार करून रात्री १० पर्यंतची वेळ वाढवून द्यावी, अशी विनंती करण्यात आलेली आहे.