नाशकात 'फेमपेडीकॉन-२०२२' राष्ट्रीय परिषदेचे आयोजन

नाशिक | प्रतिनिधी Nashik

इंडियन अकॅडमी ऑफ पेडीयाट्रिक (Indian Academy of Pediatrics) या बालरोगतज्ञांच्या राष्ट्रीय संघटनेच्या महिला विभागातर्फे येत्या ३० व ३१ जुलै रोजी महिला बालरोगतज्ञाच्या पहिल्याच राष्ट्रीय परिषद ' फेमपेडीकॉन - २०२२ ' चे (National Conference 'Fempedicon - 2022)आयोजन नाशिकच्या आरोग्य विद्यापीठात करण्यात आले असून केवळ महिला बालरोगतज्ञांची ही पहिलीच राष्ट्रीय परिषद (This is the first National Conference of Women Paediatricians)आहे. या परिषदेचे उद्घाटन परिषदेचे उद्घाटन केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार (Union Minister of State for Health Dr. Bharti Pawar)यांच्या हस्ते होणार आहे.