नाशकात बालरोगतज्ज्ञ परिषदेचे आयोजन

नाशिक । प्रतिनिधी Nashik

इंडियन अकॅडमी ऑफ पेडियाट्रिक्स शाखा नाशिक (Indian Academy of Paediatrics Branch Nashik) आणि महाराष्ट्र स्टेट ब्रँच ऑफ इंडियन ऍकडमी ऑफ पेडियाट्रिक्स (Maharashtra State Branch of Indian Academy of Paediatrics)यांच्या संयुक्त विद्यमाने नाशिक येथे तीन दिवसीय राज्यस्तरीय बालरोग तज्ज्ञ परिषद आयोजित करण्यात आली आहे. दि.18 ते 20 नोव्हेंबरदरम्यान हॉटेल गेटवे ताज येथे ही परिषद होत आहे. यानिमित्त बालरोग आणि नवजात शिशुंच्या आरोग्यासंबंधी सर्वच पैलूंवर मंथन होणार आहे.