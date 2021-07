मालेगाव । प्रतिनिधी Malegaon

सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था सुरक्षित, आरामदायी व सुरळीत बनवण्यासाठी परिवहन सेवेचे ऑनलाईन सर्वेक्षण ( Online survey of transport services ) केले जाणार आहे. केंद्र सरकारच्या ‘ट्रान्सपोर्ट फॉर ऑल चॅलेंज’ ( ‘Transport for All Challenges’ )या उपक्रमात मालेगाव मनपाने सहभाग घेतला आहे. यासाठी परिवहन समितीदेखील गठित करण्यात आली आहे. ऑनलाईन सर्वेक्षणात जनतेने मोठ्या संख्येने सहभाग नोंदवून सर्वेक्षणासाठी प्रशासनास सहकार्य करावे, असे आवाहन आयुक्त भालचंद्र गोसावी यांनी केले आहे.