द्वारका सर्कलवर पुन्हा अपघात; भरधाव ट्रकने दुचाकीस्वाराला चिरडले

नाशिक | प्रतिनिधी Nashik

शहरातील अतिशय वर्दळीचा भाग असलेल्या द्वारका चौकात (Dwarka Chauk Nashik) आज दुपारच्या सुमारास भीषण अपघात झाला. (One dies in an accident near dwarka chauk) या अपघातात आरिफ अन्वर शेख (वय 41, रा. सिडको नाशिक) या व्यक्तीचा जागीच मृत्यू झाला. अपघातानंतर पुन्हा एकदा द्वारका चौक चर्चेत आला आहे....