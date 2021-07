अबब!!!! अंबड पोलिस ठाण्याबाहेर उभी असलेली ही मीना नक्की कुणाची ?

घटना घडली अशी की, अंबड पोलीस ठाण्याच्या बाहेर ( Outside of Ambad police station )एका अधिकाऱ्याची गाडी आली. गाडीच्या डॅशबोर्डवर एका अधिकाऱ्याची सरकारी टोपी ठेवली होती आणि त्या गाडीच्या नंबर प्लेट वर आरटीओच्या नियमाचे उल्लंघन ( Violation of RTO rules )करण्यात आलेली नंबर प्लेट ची पाटी लावण्यात आल्याचे दिसून आले.

गाडीच्या पुढच्या दर्शनी भागावरील ( एम एच१५ जी आर ४१९१ ) नंबर हा नियमानुसार होता, मात्र मागील बाजूस खोडसाळपणा करून "मीना" असे नाव टाकण्यात आले आहे. ही गाडी नक्की कुठल्या अधिकाऱ्याची ? असा सवाल आता सर्वसामान्य नागरिक विचारू लागले आहेत.

त्यामुळे अधिकाऱ्यांनी आपले कर्तव्य बजावत असताना निदान आपल्या वाहनांची काळजी घेण्यासोबतच त्यांनी आरटीओचे नियम पाळणे गरजेचे आहे असे मत जाणकारांनी व्यक्त केले आहे.