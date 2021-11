सुरत-चेन्नई महामार्गासाठी अधिसूचना

नाशिक । प्रतिनिधी Nashik

समृद्धी महामार्गानंतर नाशिकच्या दळणवळणाला बूस्ट देण्यात हातभार लागणार्‍या भारतमालांतर्गत Bharatmala ‘ग्रीनफिल्ड महामार्ग’ संकल्पनेनुसार सुरत-चेन्नई हा ग्रीनफिल्ड महामार्ग Surat-Chennai Greenfield Highway नाशिक जिल्ह्यातून जाणार आहे. या महामार्गाच्या भूसंपादन प्रक्रियेसाठी land acquisition process रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्रालयाने अधिसूचना प्रसिद्ध केली आहे The Ministry of Road Transport and Highways has issued the notification . याबाबत हरकती असल्यास 21 दिवसांच्या आत लेखी स्वरूपात नोंदवाव्यात, असे आवाहन प्रशासनाने केले आहे. जिल्ह्यातील 609 गावांमधून जाणार्‍या या महामार्गासाठी 996 हेक्टर जमीन संपादित करण्यात येणार आहे.