आजीचे माजी झालेल्या सदस्यांच्या वाहनांना जि.प.मुख्यालयात 'नो एन्ट्री'

नाशिक । प्रतिनिधी Nashik

जिल्हा परिषदेत प्रशासकराज येताच ( Administrator Rule in Zilla Parishad Nashik ) जिल्हा परिषदेच्या आजीच्या माजी झालेल्या सदस्यांना दोनच दिवसात प्रशासकराज आल्यानंतर काय होते,याचा प्रत्यय आला.सदस्य म्हणून नेहमीच्या आविर्भावात एन्ट्री करणाऱ्या माजी सदस्यांची वाहने (Vehicles of former members )बुधवारी (दि.२३) प्रवेशद्वारावरच अडवत वाहनांना 'नो एन्ट्री' करण्यात आली.