नाशिकमधील पाणीकपातीवर मोठा निर्णय; आयुक्त म्हणाले...

नाशिक | प्रतिनिधी Nashik

नाशिक शहरातील पाणीकपात रद्द (Water Cut Cancel by NMC) करण्यात आल्याची माहिती महापालिका आयुक्त कैलास जाधव (Commissioner Kailas Jadhav) यांनी आज दिली. पाणीकपात रद्द केली असेल तरीदेखील नाशिककरांनी पाण्याचा जपून वापर करावा जेणेकरून भविष्यातील पाणीकपातीसारखे निर्णय घेण्याची वेळ ओढवणार नाही. (Take care about water use)