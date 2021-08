'निमा' विश्वस्त निवडीसाठी इच्छुकांची गर्दी होण्याची शक्यता

सातपूर । प्रतिनिधी Satpur

जिल्ह्याची शिखर संघटना असलेल्या निमा ( NIMA ) औद्योगिक संस्थेवर एक वर्षांपासून प्रशासक आहेत. मी नाशिककर संघटनेच्या ( Mi Nashikkar Sanghatna) पूढाकारानंतर धर्मादाय उपायुक्त कार्यालयाने ( Office of the Deputy Commissioner of Charity ) नोटीस प्रसिध्द करत विश्वस्त पदासाठी इच्छुकांकडून 20 दिवसांत अर्ज मागावले आहेत. इच्छुकांमध्ये उत्साह पाहता शंभरहुन अधिक अर्ज दाखल होण्याची शक्यता आहेत. त्यात अनेक राजकीय पार्श्वभूमी असलेल्या पदाधिकार्‍यांचा देखील समावेश राहण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.