सटाणा । प्रतिनिधी | Satana

उत्तम न्याय व्यवस्थेसाठी न्यायदानाची प्रक्रिया (process of adjudication) जलद होणे आवश्यक असून तळागाळातील समाज घटकांना तात्काळ न्यायातून दिलासा देण्याची गरज असल्याचे मत ऑल इंडिया बार कौन्सिलचे अध्यक्ष अ‍ॅड. जयंत जायभावे (President of All India Bar Council Adv. Jayant Jayabhave) यांनी व्यक्त केले.