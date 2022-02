आरोग्यासाठी विषमुक्त शेती गरजेची : मोगल

शिंगवे (shingve) येथे गोदावरी विद्यालयात (Godavari Vidyalaya) आयोजित विषमुक्त शेती या विषयावर मार्गदर्शन करतांना मोगल बोलत होते. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी शिक्षण संस्थेचे उपाध्यक्ष भास्कर गीते (Vice President of the Institute of Education Bhaskar Geete) होते. तर प्रमुख अतिथी म्हणून संचालक जगन डेर्ले, बबन डेर्ले, सरपंच योगेश कटारे, उपसरपंच संजय डेर्ले, माजी उपसरपंच धोंडीराम रायते, शिक्षण संस्थेचे सरचिटणीस गोपाळ डेर्ले, प्रकाश अडसरे, मुख्याध्यापिका सुनीता पठाडे उपस्थित होत्या.