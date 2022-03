सुनीता नागरे यांना राष्ट्रीय समाजभुषण परस्कार

सिन्नर । वार्ताहर | Sinnar

आचार्य बाळशास्त्री जांभेकर पत्रकार संघातर्फे (Acharya Balshastri Jambhekar Press Association) राष्ट्रीय सेवा व कार्य गौरव पुरस्कारात (National Service and Work Pride Award) अभिषेक शैक्षणिक व सामाजिक संस्थेच्या संस्थापक अध्यक्षा सुनीता सचिन नागरे (Sunita Sachin Nagre, Founder President of Abhishek Educational and Social Organization) यांना राष्ट्रीय सामाजिक भूषण पुरस्काराने (National Social Bhushan Award) नुकतेच सन्मानित करण्यात आले.