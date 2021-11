महिला वकीलांच्या राष्ट्रीय परिषदेचा समारोप

नाशिक । प्रतिनिधी Nashik

कौटुंंबिक हिंसाचारांच्या प्रकरणांमध्ये In cases of domestic violence प्रशिक्षित संरक्षित अधिकार्यांची नियुक्ती असावी, राज्य महिला आयोगाच्या सदस्यांनी पिडीत व्यक्ती, कुटुंबाच्या मदतीसाठी तत्पर असावे, वयोवृद्धांंना शासनाने सर्व अद्यावत वैद्यकीय सुविधा द्याव्यात, बालगुन्हेगाराच्या पुर्नवर्सनासाठी केंद्र सुरु करण्याचा विचार व्हावा, यासारखे विविध ठराव करुन आज महिला वकीलांच्या राष्ट्रीय परिषदेचा National Council of Women Advocates समारोप झाला.