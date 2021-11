आजपासून महिला वकिलांंची राष्ट्रीय परिषद

नाशिक । प्रतिनिधी Nashik

ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ वूमन लॉयर्स तर्फे All India Federation of Women Lawyers आज दि. 27 व रविवारी 28 रोजी नाशिक येथे दोन दिवसीय महिला वकिलांंची राष्ट्रीय परिषद National Council of Women Advocates होणार आहे, अशी माहिती परिषदेच्या राष्ट्रीय अध्यक्षा अ‍ॅड. प्रीती शाह व माजी अध्यक्षा अ‍ॅड. इंद्रायनी पटनी व सचिव अ‍ॅड. अंजली पाटील यांनी दिली.