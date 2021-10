नाशिककरांनी समजून घेतला ‘कापूस ते कापड प्रवास’

नाशिक । प्रतिनिधी Nashik

खादी Khadi म्हणजे काय? खादीचे वस्त्र कसे तयार होते? अशा अनेक प्रश्नांची उकल जिज्ञासू नाशिककरांना झाली. निमित्त होते राष्ट्रपिता महात्मा गांधीजींच्या Father of the Nation Mahatma Gandhi जयंतीनिमित्त आयोजित कापूस ते कापड cotton to Cloths या प्रदर्शनाचे गंगापूर रस्त्यावरील मविप्र शिक्षण संस्थेच्या उदाजी मराठा बोर्डिंगच्या प्रांगणातील उदाजी महाराज शैक्षणिक वारसा संग्रहालयाच्या ठिकाणी या प्रदर्शनाचे मान्यवरांच्या हस्ते उदघाटन झाले.