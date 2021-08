पंतप्रधान मोदींच्या ई-पासपोर्टचे स्वप्न नाशिकरोड प्रेसमधून होणार पूर्ण; वाचा सविस्तर

नाशिकरोड | प्रतिनिधी Nashikroad

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांचे ई-पासपोर्टचे (E-Passport) स्वप्न नाशिकरोड प्रेसमध्ये (Nashikroad Press) पूर्ण होणार आहे. या पासपोर्टच्या प्रिटींग व फिनिशिंगसाठी दोन अत्याधुनिक मशिन, दोन आठ कलर प्रिटींग मशिन, सिक्युरिटी फिचर्सचे इन्टॅग्लीओ मशिन तसेच ऑनलाईन इन्सपेक्शन सिस्टीमची (Only inspection System) गरज आहे. हे काम उच्चाधिकार समितीच्या देखरेखीत त्वरित पूर्ण करावे, अशी मागणी प्रेस मजदूर संघाने केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री डॉ. भागवत कराड (Union finance minister for state Dr Bhagvat karad) यांची नवी दिल्लीत (New Delhi) भेट घेऊन केली....