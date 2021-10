स्टेशन मास्तरला एक वर्ष कारावास

यावेळी मयत रावसाहेब पुजाबा जाधव हा गेट ओलांडतअसतांना रेल्वे इंजिनच्या धडकेमुळे मृत्युमुखी पडले होते. (One dies in an railway accident) सुरुवातीला या घटनेची मोटार अपघात नोंद होवून तपासाअंती असे निदर्शनास आले की, सदरील स्टेशन मास्तरने गेटमनला माहिती न देता तसेच गेट उघडे आहे की बंद आहे, हे निश्चित केल्याशिवाय इंजिन सोडले व गेटमनला कोणतीही माहिती न मिळाल्यामुळे सदरील गेट गेटमनकडून उघडे राहिले.

मयताची पत्नी सुनिता रावसाहेब जाधव हिच्या फिर्यादीवरून स्टेशन मास्तर अवधकिशोर बालकदास नायक याच्याविरुध्द गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. यावेळी तपास अधिकारी सहाय्यक पोलीस उपनिरिक्षक बी. बी. सोनवणे यांनी गुन्हयाचा तपास करून संशयिताविरूध्द न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल केले होते.