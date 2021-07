इगतपुरीत मुसळधार; कसारा घाटात दरड कोसळली; मध्य रेल्वे ठप्प

इगतपुरी । प्रतिनिधी Igatpuri

इगतपुरीत गेल्या दोन दिवसांपासुन मुसळधार पाऊस सुरु आहे. (Heavy rain in Igatpuri) पावसामुळे कसारा घाटात पुन्हा रेल्वे रुळावर दरड (Land slide at Central railway) कोसळल्याची घटना घडली. रेल्वेच्याओव्हरहेड वायरवर झाड पडल्यामुळे मध्य रेल्वेची १२ तास वाहतुक ठप्प झाली होती....(Tree Collapsed at overhead wire)