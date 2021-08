शेतमाल वाहतुक करणाऱ्या किसान रेलला यापुढे असतील 'इतक्या' बोगी

शेतक-यांचा प्रतिसाद (Huge response to kisan rail by farmers) पाहता किसान रेलला नऊ ऐवजी तेवीस बोगी (twenty three bogies) असाव्यात आणि सर्वच बोगी जिल्हयातीलच शेतक-यांच्या शेतमालासाठी राखीव असाव्यात यासाठीच्या प्रयत्नांना आता यश आले आहे. आठवडयातून मनमाड येथून सहा तर देवळाली कॅम्प (Deolali Camp), नाशिकरोड रेल्वेस्थानकाहून (Nashikroad Railway Station) तीन दिवस किसान रेल (Kisan Rail) धावणार असून यापुढे स्पेशल किसान रेल ही तब्बल तेवीस बोगींची असणार आहे.