नाशिकमधील निर्बंध 'जैसे थे'; शुटींगबाबत झाला मोठा निर्णय

त्यामुळे सध्या नाशिकमधील निर्बंध जैसे थेच असतील. मात्र, शुटींगसाठी नाशिकसह त्र्यंबक परिसरात परवानगी देण्यात आली आहे. (Permission for Shooting in Trimbak and Nashik Area) अशी माहिती राज्याचे राज्याचे अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री तथा नाशिक जिल्ह्याचे पालकमंत्री छगन भुजबळ यांनी दिली..(Chhagan Bhujbal)

ते नाशिक शहर व जिल्हा कोरोना सद्यस्थिती, उपाययोजना व लसीकरण याबाबत आढावा बैठकीत बोलत होते.

यावेळी जिल्हाधिकारी सुरज मांढरे (Nashik Collector Suraj Mandhare), मनपा आयुक्त कैलास जाधव (NMC Commissioner Kailas Jadhav), पोलीस आयुक्त दिपक पांडेय (CP Deepak Pandey), ग्रामीण पोलीस अधीक्षक सचिन पाटील (SP Sachin Patil), मुख्याधिकारी लीना बनसोड (ZP CEO Leena Bansod), जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ.अशोक थोरात (CS Dr Ashok Thorat), जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. कपिल आहेर, निवासी जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. प्रशांत आहिरे, डॉ.निखिल सैंदाने, डॉ.संजय गांगुर्डे, उपजिल्हाधिकारी वासंती माळी यांच्यासह अधिकारी उपस्थित होते.