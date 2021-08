कार्बन न्यूट्रल दर्जा मिळवण्याच्या पंक्तीत नाशिकचा समावेश

संयुक्त राष्ट्रांच्या फ्रेमवर्क कन्व्हेन्शन ऑन क्लायमेट चेंज (Framework Convention on Climate Change) अंतर्गत गेल्या डिसेंबरमध्ये स्थापन झालेल्या जागतिक रेस टू झिरो मोहिमेत नाशिकच्या प्रवेशाची घोषणा महाराष्ट्राच्या पर्यावरण आणि हवामान बदल विभागाने (Department of Environment and Climate Change) गुरुवारी केली आहे.

“रेस टू झीरो”(Race Two Zero) मध्ये सामील होणारी शहरे भविष्यातील हवामानविषयक धोके टाळण्यासाठी, रोजगार निर्माण करण्यासाठी आणि न्याय्य, शाश्वत वाढ करण्याचा प्रयत्न करणार आहेत. जागतिक हवामान बदलाबाबत असलेली आणीबाणी सार्वजनिकरित्या स्वीकारली पाहिजे तसेच या शहरांनी 2040 किंवा त्यापूर्वी शून्य कार्बन उत्सर्जन गाठण्याचे वचन दिले आहे असे देखील या निवेदनात म्हटले आहे.

पर्यावरण विभागाने सादर केलेल्या निवेदनात असेही म्हटले आहे की, 2040 पर्यंत 'निव्वळ शून्य' दर्जा प्राप्त करण्यास मदत होण्यासाठी नाशिकने नऊ विषयांवर वचनबद्धता घेतली आहे. यामध्ये जेथे रहिवासी राहतील असा'संपूर्ण परिसर' विकसित करणे, 2030 पर्यंत सर्व नवीन इमारती आणि विकास प्रकल्पांना निव्वळ शून्य कार्बन उत्सर्जनासह चालवणे अनिवार्य करणारी नियमावली तयार करण्याची नाशिकची योजना आहे. रेस टू झीरो उपक्रमाअंतर्गत, शहर "इमारत-स्तरीय उपयोजनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी आर्थिक सहाय्य कार्यक्रम विकसित करेल. इमारत कोडद्वारे नूतनीकरण करण्यायोग्य आणि नूतनीकरणाचा वापर अनिवार्य असणार आहे असे देखील निवेदनात म्हटले आहे.

इतर वचनबद्धतांमध्ये राष्ट्रीय प्रदूषित वायु गुणवत्ता मानकांची पूर्तता करण्यासाठी कमी करण्याचे लक्ष्य निर्धारित करण्यासाठी वायू प्रदूषकांची बेसलाइन पातळी स्थापित करणे समाविष्ट आहे. 2025 पर्यंत शहराच्या सर्वात मोठ्या योगदानकर्त्यांकडून होणाऱ्या उत्सर्जनाचा सामना करण्याची योजना अपेक्षित आहे. पुढील चार वर्षांमध्ये शहर स्वच्छ सार्वजनिक वाहतूक (Public transport) दत्तक घेण्याचा प्रयत्न करेल. 15 व्या वित्त आयोगाकडून प्राप्त झालेल्या 20.5 कोटींच्या अनुदानाचा वापर करण्याची शहराची योजना आहे.

रेस टू झिरोचे नाशिकसाठी महत्व

हवामान बदल संबोधित करणाऱ्या अनेक राज्य आणि केंद्र सरकारच्या उपक्रमांमध्ये नाशिक आघाडीवर आहे. यामध्ये माझी वसुंधरा अभियान (Majhi Vasundhara Campaign), स्वच्छ भारत अभियान, स्मार्ट सिटी मिशन (Smart City Mission), नॅशनल क्लीन एअर प्रोग्राम (National Clean Air Programme) यांचा समावेश होतो.

रेस टू झिरो मोहिमेत होणारी कामे ही या सर्व उपक्रमामध्ये झालेल्या कामाला जोडून होणार आहे. हे सर्व उपक्रम एकमेकास पुरक आहेत. १५ व्या वित आयोगाकडून वायू प्रदूषण कमी करण्यासाठी नाशिकला 20,5 कोटी रुपयांचे अनुदान मिळाले आहे. या अनुदानाचा वापर नाशिक महानगरपालिका विद्युत स्मशानभूमी आणि कचरा व्यवस्थापन तंत्रज्ञानासाठी करत आहे.