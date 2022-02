नाशिकमधील सात पालिकांची प्रभाग रचना 'या' तारखेपासून होणार जाहीर

येवला | प्रतिनिधी Yeola

मुदत संपूनही तांत्रिक अडचणीमुळे लांबणीवर पडलेल्या जिल्ह्यातील महत्वाच्या सात नगरपालिकांच्या निवडणुकीचा (election in seven nagarpalika election) बिगुल वाजला आहे. इतके दिवस रेंगाळलेली निवडणुकीपूर्व प्रक्रिया (preparation before election) सुरू झाल्याने प्रतीक्षेतील इच्छुकांची आतापासूनच तयारी सुरू झाली आहे. प्रभाग रचनेमुळे या पालिकांचे राजकीय वातावरण देखील नरमगरम होणार आहे....