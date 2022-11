निमासाठी आज सादर करणार 7 उद्योजकांची नावे

सातपूर। प्रतिनिधी Satpur

धर्मादाय उपआयुक्त कार्यालयाने(Office of the Deputy Commissioner of Charity) निर्देश दिल्यानुसार निमा संस्थेवर 7 जणांच्या विश्वस्त समितींसाठी नावे निश्चित करण्यासाठी तीनही गटांच्या नेत्यांची बैठक मंगळवारी (दि.15) घेण्यात येणार होती. ही बैठकीच न झाल्यास धर्मादाय उपआयुक्त कार्यालयाला पुढील कार्यवाही करावी लागणार असल्याची शक्यता दिसून येत आहे. दरम्यान आजसकाळच्या सत्रात यावर निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे खात्रीलायक वृत्त आहे.