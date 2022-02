नगरपंचायतींचा कारभारी कोण? अखेरचे आठ दिवस शिल्लक

नाशिक | प्रतिनिधी Nashik

जिल्ह्यातील सहा नगरपंचायतींमध्ये (Nagarpanchayat) नगराध्यक्षपदाच्या निवडीचा कार्यक्रम प्रशासनाने घोषित केला आहे. (nagaradhyaksha election) मंगळवार (दि. ८) पर्यंत नामनिर्देशन अर्ज भरता येणार आहेत, तर १५ तारखेला नव्या अध्यक्ष व उपाध्यक्षपदांसाठी निवडणूक प्रक्रिया घेण्यात येईल....(nagaradhyaksha election will be held on 15th of feb 2022)