आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ : परीक्षेच्या एक दिवस आधीच बदलले वेळापत्रक

विद्यापीठाचे परीक्षा नियंत्रक डॉ. अजित पाठक (Dr Ajit Pathak) यांनी सांगितले की, विद्यापीठाच्या विविध विद्याशाखांच्या उन्हाळी 2021 सत्रातील परीक्षा राज्यातील विविध 177 परीक्षा केद्रांवर घेण्यात येत आहेत. प्रथम वर्ष (First Year), व्दितीय वर्ष (Second year), तृतीय वर्ष (Third Year) विविध विद्याशाखांचे पदवीच्या विद्यार्थ्यांचे दि. 12 ते 30 ऑक्टोबर 2021 दरम्यान घेण्यात येणाऱ्या परीक्षेचे वेळापत्रक विद्यापीठाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात आले आहे.