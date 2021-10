कोण म्हणतं देणार नाही, घेतल्याशिवाय राहणार नाही

नाशिक/मालेगाव | प्रतिनिधी Nashik /Malegaon

जिल्ह्यात आज सकाळपासून एसटी कर्मचारी राज्यभर बेमुदत उपोषणाला बसले आहेत. (ST Staff on agitation for salary and various demands) पगार वेळेत मिळावा, रखडलेली देणी लवकर देण्याची मागणी यावेळी करण्यात आली. तर एसटीचे राज्य सरकारमध्ये विलिनीकरण करण्याचीही मागणी एसटी कर्मचाऱ्यांनी केली आहे...