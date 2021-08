४ सप्टेंबर रोजी होणार संयुक्त पूर्वपरीक्षा; एमपीएससीने दिली ही गंभीर सूचना

एमपीएससीच्या (MPSC Examination) संयुक्त पूर्व परीक्षा 11 एप्रिल 2021 रोजी होणार होत्या. मात्र, करोना विषाणूची दुसरी लाटेचा (Covid 19 Second wave) प्रादुर्भाव बघता त्या पार्श्वभूमीवर त्या पुढे ढकलण्यात आल्या होत्या. आता ४ सप्टेंबर २०२१ रोजी ही परीक्षा होणार आहे. यामुळे परीक्षार्थींमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे.

मात्र, 'कोविड विषाणूच्या प्रादुर्भावाच्या स्थिती संदर्भात शासनाकडून वेळोवेळी राबवण्यात येणाऱ्या उपाययोजना लक्षात घेऊन परीक्षेच्या आयोजनच्या अनुषगांने आयोगाकडून वेळोवेळी आढावा घेण्यात येईल; उमेदवारांच्या हितासाठी त्यांनी वेळोवेळी संकेतस्थळ बघणे ही गंभीर सूचना आयोगाने केली आहे. (Candidates must be visit MPSC website time to time)