महिलांना उद्योजकतेसाठी प्रेरक उपक्रम

नाशिक । प्रतिनिधी Nashik

महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स (Maharashtra Chamber of Commerce) व केंद्रीय सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग मंत्रालयाच्या(Union Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises) संयुक्त विद्यमाने राज्यातील युवक व महिलांना उद्योजकतेसाठी प्रेरित करण्याच्या उद्देशाने बुधवार दि.23 नोव्हेंबर ते दि.15 मार्चदरम्यान राज्यातील 36 जिल्ह्यांत 75 ठिकाणी प्रोत्साहन अभियान राबवले जाणार आहे. त्याद्वारे 50 हजार लोकांपर्यंत पोहोचून त्यांपैकी किमान पाच हजार युवक व 5 हजार महिला उद्योग सुरू करतील, असे नियोजन करण्यात आले असल्याची माहिती चेंबरचे अध्यक्ष ललित गांधी यांनी दिली.