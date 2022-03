सभांचे इतिवृत्त पुस्तक रुपात

नाशिक । प्रतिनिधी Nashik

जिल्हा परिषदेचे ( Zilla Parishad Nashik ) 21मार्च, 2012 ते 20मार्च, 2017 या कालावधीतील पंचवार्षिक सर्वसाधारण सभांचे इतिवृत्त ( Minutes of the Five Annual General Meetings )ग्रामविकासाची शाळा हे शीर्षक घेऊन अध्यक्ष बाळासाहेब क्षीरसागर यांच्या हस्ते प्रसिद्ध करण्यात आले.