म्हेळुस्के रस्त्यांसाठी कोटींचा निधी मंजूर

त्यासाठी भाजपा (BJP) युवा मोर्चाचे माजी तालुकाध्यक्ष तथा म्हेळुस्केचे विद्यमान उपसरपंच योगेश बर्डे यांनी केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री भारती पवार (Union Minister of State for Health Bharti Pawar) यांच्या विशेष प्रयत्नातून केंद्रीय रस्ते व वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी (Union Roads and Transport Minister Nitin Gadkari) यांच्याकडे पाठपुरावा केला होता.