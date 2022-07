लाखोंचा रस्ता गेला चोरीला

नाशिक । प्रतिनिधी | Nashik

मालेगाव तालुक्यातील (malegaon taluka) टोकडे गावातील 18 लाख रुपयांचा रस्ता चोरीला (Road stolen) गेल्याबाबतची तक्रार माहिती अधिकार कार्यकर्ता महासंघाचे जिल्हाध्यक्ष विठोबा द्यानद्यान (Vithoba Dyandyan, District President of the Federation of Rights Activists) यांनी पोलिसांकडे केली आहे.