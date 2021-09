निर्यातवाढीसाठी आयमात संमेलन

सातपूर । प्रतिनिधी Satpur

भारतीय स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवातंर्गत केंद्र सरकारच्या वाणिज्य विभागामार्फत Through the Commerce Department of the Central Government येत्या शुक्रवारी (दि.24) जिल्ह्यातील निर्यातदार उद्योजकांच्या निर्यातवाढीसाठी export growth संमेलन आयोजित करण्यात आले आहे.