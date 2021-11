असंघटित कामगार नोंदणीबाबत बैठक

सातपूर । प्रतिनिधी Satpur

असंघटित कामगारांची नोंदणी इ-पोर्टलवर Registration of unorganized workers on e-portal यापूर्वीच सुरू झाली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने 31 डिसेंबरपर्यंत इ-श्रम पोर्टलवर E-Shram Portal नोंदणी करावयाची आहे. यासंदर्भात कामगार भवन नाशिक येथे विभागाचे कामगार उपायुक्त Deputy Commissioner of Labor of Nashik विकास माळी Vikas Mali यांच्या अध्यक्षतेखाली त्यांच्या दालनात नोंदणी अभियानाची बैठक झाली.