नाशिकच्या आयटी हबसाठी बैठक; केंद्राची मिळणार मदत

नाशिक | प्रतिनिधी Nashik

नाशिक महानगरपालिकेच्या NMC वतीने आयटी कंपन्यांसाठी IT Companies कॉमन फॅसिलिटी सेंटर Common Facilities Center, कन्व्हेंन्शन सेंटर Convention Center , रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट सेंटर, आयओटी, आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्स, सेंटर ऑफ एक्सलन्स फोर एग्रीटेक, फिनटेक, प्रॉडक्ट गॅलरी, इंक्युबेशन सेंटर, व अनेक सोयीसुविधांनी सुसज्ज असे "प्लग ॲंड प्ले सॅटेलाईट"Plug and Play Satellite officesऑफिसेस असलेल्या बहुउद्देशीय केंद्र स्थापन व्हावे, या उद्देशाने उद्योग मंत्रालय विभागDepartment of Industry , महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ MIDC, महानगरपालिका, नाशिक आयटी असोसिएशनच्या पदाधिकाऱ्यांची शासकीय अधिकारी यांच्या समवेत बैठक झाली.