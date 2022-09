आरोग्य विभागातर्फे ‘माता सुरक्षित-घर सुरक्षित’ अभियान

मालेगाव । प्रतिनिधी | Malegaon

राज्यात माता व बालमृत्यूचे प्रमाण (Maternal and infant mortality rate) कमी होत असतांना महिलांमध्ये गरोदरपणात रक्तक्षयाचे कर्करोगाचे (Cancer of the blood) प्रमाण वाढत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्र व राज्य शासन (Central and State Govt), सार्वजनिक आरोग्य विभागातर्फे (Department of Public Health)