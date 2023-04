जनसामान्यांच्या प्रश्नासाठी दिल्लीत विराट मोर्चा; शेतकरी व कामगारांचा सहभाग

त्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी सेंटर ऑफ ट्रेड युनियन सिटी (Center of Trade Union City), अखिल भारतीय किसान सभा (All India Kisan Sabha) व अखिल भारतीय शेतमजूर युनियन (All India Agricultural Labor Union) या तीन संघटनांनी एकत्र येत पाच एप्रिल रोजी केंद्र सरकार (Central Govt) विरुद्ध दिल्ली (delhi) येथे पाच लाख शेतकर्‍यांचा (farmers) भव्य मोर्चा काढण्यात येणार असल्याचे सिटूचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉ.डी.एल.कराड यांनी सांगितले.