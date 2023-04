नाशिकात 'या' दिवशी होणार मराठा उद्योजक महाअधिवेशन

या संमलनाचे उद्घाटन केंद्रिय मंत्रालयाच्या सुक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योग विभागाचे (Department of Micro, Small and Medium Enterprises of the Union Ministry) अतिरीक्त सचिव डॉ. सचिन भदाणे (Additional Secretary Dr. Sachin Bhadane) यांच्या हस्ते होणार असून यावेळी हावरे इंजीनिअर्स अॅन्ड बिल्डर्स नवी मुंबईचे व्यवस्थापकिय संचालक माजी आमदार डॉ. सुरेश हावरे हे विशेष अतिथी म्हणून उपस्थित राहणार असल्याची माहिती जिल्हाध्यक्ष तथा निमंत्रक विशाल देसले व स्वागताध्यक्ष प्राचार्य प्रशांत पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.