श्रद्धाला मालपाणी परिवाराची मदत; ‘नासा’त जाण्यासाठी पंखात भरले बळ

आपल्या आवडीच्या एरोस्पेस इंजिनिअरिंगचे शिक्षण (Education in Aerospace Engineering) घेतांना तिने आपल्यातील गुणवत्ता पदोपदी सिध्द करतांना इंडिया बुक ऑफ रेकॉर्ड (India Book of Records), डॉक्टर अब्दुल कलाम वर्ल्ड रेकॉर्ड (Dr. Abdul Kalam World Record), रायझींग युथ सुपरस्टार ऑफ इंडियासारखे (Rising Youth Superstar of India) प्रतिष्ठेचे पुरस्कारही प्राप्त केले. या सर्वांच्या जोरावर अमेरिका स्थित अलाबामा प्रांतात असलेल्या नासा संस्थेत पुढील शिक्षणासाठी तिची निवड झाली. नासामध्ये निवड होणे हा खूप मोठा बहुमान असल्याने श्रध्दाच्या आनंदाला पारावार उरला नाही. मात्र, त्याचवेळी तिला आपल्या घरच्या परिस्थितीची जाणीव झाली आणि ती हिरमुसली.