महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्सचे माजी अध्यक्ष दिग्विजय कापडिया यांचे निधन

नाशिक l प्रतिनिधी Nashik

महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्सचे (Maharashtra Chamber of commerce) माजी अध्यक्ष दिग्विजय कापडिया (ex president digvijay kapadia) वय 76 यांचे अल्पशा आजाराने निधन झाले. (Passes away)